Travolta dall'auto mentre torna a casa in bici: 53enne in fin di vita

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORMONS e PALMANOVA (Udine) - Versa inuna donna di 53 anni di(Gorizia) che nel pomeriggio di ieri, martedì 26 giugno, intorno alle 17, è statamentre stava facendo rientro a casa in sella alla sua. L'incidente è avvenuto a Cormons, sulla sr56.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, intervenuti per i rilievi e per la viabilità, la donna è stata travolta da un uomo che era al volante di una Fiat 500 e che stava marciando nella stessa direzione della 53enne in bike, daversoDopo l'allarme, lanciato dall'uomo alla guida della Fiat, un 40enne che vive nella zona di(Udine), rimasto illeso, sul posto è stato inviato l'elicottero del soccorso sanitario e l'aquipaggio di una ambulanza. Le condizioni della donna sono parse subito gravissime.Stabilizzata sul posto, la 53enne è stata portata con la autolettiga, in, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e subito sottoposta a un delicato e complesso. Le sue condizioni sono disperate. I carabinieri hanno posto sottosia la bici che la Fiat.