Incidente a Tolmezzo. Auto va dritta alla rotonda e si schianta su un muto. Ferita una donna

TOLMEZZO (UDINE) - Incidente sulla rotonda oggi, 14 luglio, intorno alle 13.45, in via Cartotecnica a Tolmezzo. Per cause al vaglio delle autorità competenti, un'anziana signora impegnando con la sua vettura una rotonda è andata dritta finendo contro il muro di una casa senza coinvolgere altri veicoli népedoni. I Vigili del fuoco hanno utilizzato le cesoie idrauliche per tagliare le lamiere dell'autovettura e dopo aver aperto un varco hanno estratto, assieme al personale sanitario, la ferita dall'abitacolo del mezzo incidentato. Una volta che la signora è stata presa in carico dal personale sanitario i vigili del fuoco hanno operato per la completa messa in sicurezza dell'area del sinistro. Sul posto anche i Carabinieri e l'eliambulanza.