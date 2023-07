Tolmezzo. Scontro tra due vetture sulla Statale 52 bis: tre persone in ospedale

TOLMEZZO (UDINE) - Incidente stradale sulla Statale 52 bis a Tolmezzo, lo schianto è avvenuto la mattina del 7 luglio.

Tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due vetture. La chiamata di aiuto segnalava anche una delle persone coinvolte incastrata. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre persone rimaste ferite: una è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, una è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo in codice giallo e per la terza persona è stato disposto il trasporto in volo con il secondo elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, tutti stabili e coscienti. Attivato dagli infermieri della Sores anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.