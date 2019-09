© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEOR (UDINE) - Gioca a calcio in oratorio, all'improvviso la porta gli cade in testa, ferendolo alla fronte: è successo domenica 15 settembre intorno alle 16 a Teor, in provincia di Udine. Ferito un ragazzo di 16 anni, trasportato d'urgenza in ospedale.