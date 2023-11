Accoltellò un amico e sparì, dopo 10 anni bloccato in Belgio: pena di 7 anni e mezzo di carcere per tentato omicidio

UDINE - È stato estradato in Italia dal Belgio un cittadino romeno di 37 anni che era stato bloccato nelle scorse settimane a Hoogstraten, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, disposto dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste. L'uomo deve scontare una pena di 7 anni e mezzo di reclusione, successiva alla condanna per un episodio avvenuto a Latisana (Udine) il 25 giugno 2013.