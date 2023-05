Accoltella ripetutamente al collo il padre invalido: arrestato il figlio 37enne

RIVIGNANO (UDINE) - Si scaglia contro il padre brandendo un coltello da cucina, lo accoltella ripetutamente al collo e solo grazie all’intervento della madre la furia del figlio viene placata. Dramma familiare sfiorato nel pomeriggio del 2 maggio in comune di Rivignano Teor con un tentato omicidio che ha visto protagonista un 37enne residente assieme ai genitori in una abitazione della cittadina della bassa friulana. La notizie è stata diffusa al termine dell’udienza di convalida dell’arresto del giovane, classe 1985, tenutasi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.

Secondo quanto ricostruito il fatto si è verificato nel pomeriggio di martedì, quando il 37enne, pare al culmine dell’ennesima lite in famiglia, scoppiata per futili motivi tra urla e minacce, ha preso all’improvviso in mano un coltello da cucina e brandendolo con veemenza, si è scagliato contro il padre, classe 1957, invalido. Sempre secondo quanto raccolto dai militari dell’arma, intervenuti sul posto con il Nucleo operativo radiomobile di Latisana e i colleghi della stazione di Rivignano, il figlio ha inferto ripetutamente le coltellate sul collo del padre. Immediatamente la madre disperata che stava assistendo alla scena si è messa in mezzo tentando di farlo desistere dall’aggressione e chiamando poi il numero di emergenza 112 che ha fatto scattare l’alert ai carabinieri e al personale della Sores.

Giunti sul posto assieme ai sanitari del 118, i militari hanno bloccato e disarmato il ragazzo, facendo scattare l’arresto in flagranza mentre l’equipe medica ha soccorso il padre, trasferito poi d’urgenza in ospedale a Udine. Fortunatamente l’entità delle coltellate non è stata fatale all’uomo e non ne hanno compromesso organi vitali; se l’è cavata con otto giorni di prognosi. Il figlio, che non ha ancora compiuto 38 anni, invece rimane in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.