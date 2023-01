Auto ferma in pendenza si muove all'improvviso: donna travolta e ferita

TARVISIO - Una donna di circa 80 anni è stata soccorsa questa mattina, 8 gennaio 2023, dalle equipes sanitarie per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto in via Vittorio Veneto a Tarvisio. La donna è stata investita da una vettura senza conducente che si è mossa in un punto pendente. Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarvisio e l'elisoccorso. La donna è stata soccorsa e poi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.