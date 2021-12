UDINE - I bollettini Tari sono in ritardo e Palazzo D'Aronco è costretto a correre ai ripari, spostando la scadenza per il pagamento: non più il 2, ma il 27 dicembre. La giunta Fontanini ieri ha deciso la proroga per il versamento dell'acconto sulla tassa rifiuti dopo che molti cittadini hanno chiamato Comune e Net denunciando di non aver ricevuto gli avvisi. Il Municipio dovrà procedere a un secondo invio. Una situazione incresciosa,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati