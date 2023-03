Colpito dall'albero che stava tagliando: ferito un uomo a San Vito di Fagagna

SAN VITO DI FAGAGNA - Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio, sabato 11 marzo, per le ferite riportate a seguito di un infortunio accaduto in una zona boschiva di San Vito di Fagagna. Per cause in corso di accertamento, mentre stava tagliando una pianta, è stato colpito al tronco e a un braccio da una parte dell'albero.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunta l'automedica proveniente da Udine e l'ambulanza da San Daniele del Friuli. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Attivate per quanto di competenza le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.