Spara colpi di pistola in stazione e contro gli agenti: 20enne inseguito e arrestato

CIVIDALE DEL FRIULI - Un ragazzo di 20 anni, cittadino moldavo residente a Cividale del Friuli, è stato arrestato in flagranza per aver sparato alcuni colpi di pistola - caricata a salve - nella zona della stazione delle corriere cittadina, provocando spavento e preoccupazione tra i presenti, che hanno lanciato l'allarme.

L'arma utilizzata dall'uomo è una replica di una pistola Glock, caricata a salve, ma sprovvista tuttavia del tappo rosso. Il ragazzo aveva addosso anche una confezione di proiettili a salve, un coltello a serramanico e alcune dosi di hashish. È stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato, in stato di libertà, per procurato allarme, porto ingiustificato di replica di pistola priva del tappo rosso, detenzione illecita di sostanza stupefacente, nonché per violazione del Foglio di via obbligatorio, che gli inibiva il ritorno nella città di Udine per tre anni. Il Gip ha convalidato l'arresto e lo ha posto ai domiciliari.