"Droga del diavolo": in tre nei guai per un maxi carico da 8 chili

Otto chili di droga sequestrati: in tre finiscono nei guai a Tolmezzo. Da quasi un anno gli investigatori del Norm della Compagnia di Tolmezzo e della squadra di Pg della Polizia locale della locale Uti stavano indagando su un giro di stupefacenti in Carnia. Indagini con lunghi appostamenti e perquisizioni che hanno permesso di trovare droga, denaro e materiale usato per lo spaccio. I carabinieri diretti dal luogotenente Domenico Colonna con il commissario capo Alessandro Tomat e il commissario Massimo Pascottini avevano scoperto una coltivazione di marijuana ma anche di una, chiamata la pianta del diavolo, la datura stramonium che una delle piante più pericolose. Il blitz è scattato ieri mattina con la perquisizione di uno chalet di Enemonzo, di proprietà di unche aveva affidato la coltivazione della droga a un coetaneo residente nella zona di San Daniele del Friuli. Gli investigatori hanno anche trovato tutto il necessario per fertilizzare a far crescere le piante, oltre a quasi, bilancini di precisione egià pronta per essere spacciata.Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Udine, è emerso che l'illecita attività era continuata anche nel periodo del lockdown. Complessivamente, grazie anche all'unità cinofila della Polizia locale del Distretto Veneto est diretta da William Cremasco, sono stati sequestrati. Nei guai è poi finito un uomo dio trovato in possesso di alcuni grammi di droga. Ora le indagini proseguono per capire chi fossero i clienti del gruppo. Tutti sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.