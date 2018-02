Con la Clio rubata contro il negozio fanno razzia di tablet e telefonini

di Paola Treppo

TARCENTO (Udine) - Lanciano a tutto gas in retromarcia larubata e sfondano l'ingresso del negozio di elettrodomesticidiper fare razzia diÈ successo stanotte, domenica 18 febbraio, intorno alle 2; è a quell'ora che il silenzio che avvolge la tranquilla cittadina di Tarcento è stato scombussolato dallo stridere delle ruote di un'auto. Sgommando, la vettura è stata lanciata ad alta velocità contro il punto vendita e usata perl'del noto e storico negozio diche sorge vicino al torrente Torre.Poi di nuovo il silenzio, interrotto solo dalle fulminee mosse deiche, con rapidità, hanno trafugato smartphone e tablet. In pochi minuti hanno raccolto la refurtiva e si sono messi immediatamente in fuga.Sul posto i carabinieri della stazione di Tarcento, comandati dal luogotenente Daniele Rigault, che hanno eseguito un accurato sopralluogo e visionato le immagini delle telecamere del sistema di; si intravvedono appena le figure di due persone. Isono ingenti, sull'ordine di diverse migliaia di euro, ancora in corso di quantificazione.L'auto utilizzata, una Renault Clio di colore scuro, probabilmente è la stessa rubata la notte prima a. Per commettere i furti d'auto questi malviventi usano delle, prendendo di mira soprattutto i modelli della Renault. Sono diversi, infatti, i furti denunciati di queste auto nelle scorse settimane.