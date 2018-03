Auto-ariete lanciata a tutta velocità contro la vetrata della profumeria

di Paola Treppo

TAVAGNACCO (Udine) -alla profumeriadidove i ladri hanno lanciato a tutta velocità una automobile contro la vetrata del negozio,; è successo poco prima delle 4 di oggi, venerdì 9 marzo. L'impatto del mezzocontro la parete ha fatto scattare l'allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della vigilanza privata Italpol che ha messo in fuga i malviventi.Sul posto sono stati trovati uno specchietto retrovisore e dei pezzi di plastica della vettura lanciata contro il negozio; è stata vista allontanarsi ad altra velocità una utilitaria di colore chiaro. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e i carabinieri che hanno dato avvio subito alle ricerche dei. La banda, però, ha fatto perdere le sue tracce. In profumeria, intanto, è giunto un addetto del negozio. La conta dei danni sarà fatta durante la giornata di oggi. Non è la prima volta che il negozio finisce nel mirino dei ladri.