Recuperata donna dispersa nel bosco. E in Val Pesarina ferita un'escursionista

UDINE - Due interventi di soccorso nella giornata di oggi, domenica 13 giugno, sulle montagne friulane. Tra le 12.15 e le 15 la stazione di Forni di Sopra ha operato in una zona a Est del paese, denominata "La Val", a quota 1.200 metri. per cercare una signora del posto del 1956 che aveva perso l'orientamento. A chiamare i soccorsi è stato il marito che verso le 11.30 era stato contattato dalla consorte che aveva perso la traccia del sentiero, avvertendolo che avrebbe continuato a cercarla ritardando per il pranzo. Con una seconda telefonata la donna diceva di essersi smarrita.

Non era sempre raggiungibile per la scarsa copertura telefonica e si è dovuto attendere di poterla ricontattare per circoscrivere la zona in cui cercarla. Quando è stato possibile agganciare la rete e individuare l'area di riferimento, i soccorritori sono potuti partire dividendosi in tre squadre con sei tecnici del Soccorso alpino, una Unità cinofila e con la partecipazione dei soccorritori della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco volontari del posto. La signora è stata individuata grazie ai richiami a voce, era spaesata e agitata, ma non presentava problemi di tipo sanitario. I tecnici hanno potuto riaccompagnarla a piedi a valle senza difficoltà di sorta.

Il secondo intervento si è svolto quasi contestualmente in Val Pesarina, lungo il sentiero Cai che scende dal Rifugio De Gasperi, tra i 1.500 e i 1.600 metri. Qui una donna del 1957, di Tricesimo, è caduta procurandosi una probabile lussazione alla spalla. Sul posto la Sores ha inviato l'elisoccorso sanitario regionale e anche le squadre di terra della stazione di Forni Avoltri, in tutto otto tecnici che sono saliti a piedi lungo il sentiero giungendo sul posto quasi contestualmente all'elicottero. La donna, molto dolorante, è stata stabilizzata dall'équipe sanitaria dell'elisoccorso e sistemata nel sacco a depressione. I tecnici presenti sul posto l'hanno trasportata in un punto più adatto al recupero con il verricello, spostandola di qualche decina di metri. Una volta portata a valle la signora è stata portata in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo.