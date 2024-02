La Polizia consegna ai genitori di Laura la carrozzina rubata. Ecco dove era stata abbandonata dai ladri

UDINE - Già ieri l'avevamo anticipato e questa mattina, mercoledì 28 febbraio, la consegna è stata effettuata. La Polizia di Stato di Udine ha restituito ai genitori di Laura Bassi la sedia a rotelle, che le era stata sottratta durante un furto avvenuto nella sua abitazione la notte tra giovedì e venerdì scorso.

Dove è stata trovata la sedia a rotelle

Nella mattinata il Commissario Massimo Coppola, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine ha incontrato i genitori della ragazza e ha consegnato loro la sedia a rotelle.

Il dispositivo sanitario è stato ritrovato durante un controllo da parte del personale della Squadra Volante in via Canapificio a Udine nel pomeriggio del 23 febbraio. Sul posto i poliziotti controllavano come di prassi un giaciglio che era peraltro stato segnalato anche al 113 in quanto sospetto per le sue condizioni. Vista la particolarità della segnalazione si sono recati sul posto per verificare eventuali tracce di reato e li, oltre a vari oggetti a rinfusa, hanno trovato anche la sedia a rotelle che appariva in buone condizioni e che quindi destava da subito il sospetto di essere stata sottratta a qualcuno. Controlli incrociati con le banche dati e l’analisi delle denunce effettuate a seguito dei sopralluoghi per furto in abitazione avvenuti nelle ore precedenti ha consentito al personale della Squadra Volante di identificare la proprietaria del dispositivo sanitario e procedere così alla riconsegna, in questo caso ai genitori di Laura, che hanno ringraziato il personale della Polizia di Stato per il tempestivo ritrovamento. Ancora una volta la segnalazione di un cittadino ed il tempestivo intervento della Polizia di Stato permetteva di recuperare quanto sottratto in occasione di questo furto particolarmente sgradevole.