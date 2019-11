Primi freddi, Sappada imbiancata. Acqua alta, Venezia si prepara

di Marco Corazza

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile - direzione Polizia locale del Comune di Venezia, segnala che a partire da venerdì 8 novembre, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell'acqua alta.



PREVISIONI NORDEST. Il Centro Meteo dell'Arpa Veneto indica infatti che questa settimana sarà caratterizzata dall'ingresso a più riprese di masse d'aria da nord-ovest, di origine polare, che convoglieranno sul Veneto correnti umide dai quadranti meridionali; il tempo sarà instabile con nuvolosità e precipitazioni in varie fasi, e con una situazione particolarmente perturbata nella giornata di venerdì. Da domenica, l'arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino, in corrispondenza con i massimi astronomici.

SAPPADA - Non mancano le precipitazioni e le temperature si abbassano: in montagna sta già nevicando.da questa sera è colpita da una. I primi fiocchi sono caduti verso le 18. La località è già completamente imbiancata, tanto che gli operatori sperano sia l'inizio di una buona stagione. Al momento non si registrano disagi nonostante la nevicata sia particolarmente fitta. A 1.250 metri Sappada è la prima località friulana in cui nevica.