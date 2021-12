Sappada in controtendenza: a Santo Stefano ha riaperto Nevelandia

SAPPADA - Ha aperto oggi , dopo quasi 2 anni di chiusura, il Parco divertimenti sulla neve di Sappada Nevelandia/ Winter Park Plodn. Molte sono le novità a partire dalla gestione: dopo la firma del 21 dicembre scorso, che ha sancito il passaggio di proprietà degli impianti e di Nevelandia da Gts alla Regione, ora è PromoTurismoFVG ad occuparsi della gestione del parco, la principale attrazione per le famiglie che scelgono Sappada per la loro vacanze sulla neve. Oggi, nella prima giornata di apertura, le famiglie presenti nella località montana, hanno letteralmente preso d'assalto il parco. Rigorosi sono i controlli all'ingresso: gli adulti e i ragazzi sopra i 12 anni devono essere muniti di green pass base. Al via oggi anche il ricco calendario di attività outdoor a cura del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo ( info 0435 469131) tra cui, novità assoluta, le gite in carrozza trainate dai cavalli. Molto attesi, per questo fine anno, il concerto in programma domani alle 20.45 nella chiesa di Santa Margherita con il 19th Century Guitar Duo e lo spettacolo itinerante di Natale a cura di Anà-Thema nella suggestiva Sappada vecchia ( partenza dalle scuole alle ore 16.30- info 0435 469131). Immancabili saranno i fuochi d'artificio in programma il 31 dicembre alle 19.30 a cura della Scuola Sci Sappada nell'ampia area Campetti/ Winter Park. www.sappadadolomiti.com