Smaltivano il sangue degli animali macellati nei campi, due denunciati

UDINE - Smaltimento abusivo di sangue animale nel Friuli Collinare in provincia di Udine. Due le persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Udine a seguito dell'operazione dei forestali del Noava, il Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Polizia locale. L'accusa è trasporto e smaltimento illecito di rifiuti costituti dal sangue animale e per violazione alle norme sulla responsabilità amministrativa delle società.

Il sangue, proveniente da attività di macellazione di suini e bovini, veniva raccolto in grossi contenitori, caricato su un furgone e trasportato in aperta campagna dove veniva successivamente abbandonato. Anche se dagli accertamenti svolti il sangue smaltito, per centinaia di litri, non è risultato infetto, poteva comunque rappresentare un veicolo di malattie virali e batteriche per la fauna selvatica, come cinghiali, volpi e roditori attirati dall'odore e dal sapore del sangue.