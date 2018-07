Cerca di rubare grossa caldaia da Leroy Merlin: straniero in manette

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) - Tenta di rubare una grossadal negozioinsieme a un complice cambiando l'imballaggio in cui è contenuta e messa in vendita. Sono le 13 di oggi, giovedì 12 luglio, quando gli addetti del punto vendita disi accorgono del furto e chiamano i carabinieri.II militari dell'Arma della stazione di Martignacco e Campoformido raggiungono il negozio e bloccano uno dei due ladri mentre sta cercando di scappare con la voluminosa caldaia, del valore di 800 euro. Loe lo portano in camera di sicurezza, in attesa del rito per direttissima che si terrà domani mattina.A finire nei guai un uomo di 32 anni,, cittadino romeno, residente in Romania. Il suo complice riesce invece a fuggire facendo perdere le sue tracce. La caldaia è stata recuperata e restituita al negozio.