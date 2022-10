La rissa tra pachistani e afghani finisce con quattro arresti (tre vanno in carcere) e una denuncia

UDINE - È di quattro arresti e di una denuncia in stato di libertà il bilancio della rissa scoppiata nel pomeriggio di martedì a Udine. Questa mattina, dopo aver convalidato gli arresti, il Gip ha disposto per tre di loro la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, alla rissa ha preso parte una dozzina di persone, di nazionalità pachistana e afghana, fuggite all'udire delle sirene.

Cinque uomini sono stati bloccati poco dopo e condotti in Questura: tra questi due cittadini pachistani e due afghani sono stati arrestati per rissa aggravata, mentre una quinta persona, di nazionalità pachistana, è stata denunciata. Uno dei cittadini pachistani arrestati è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: nel tentativo di sottrarsi all'arresto, aveva fatto cadere a terra un agente della polizia locale, che è stato medicato e dimesso dal pronto soccorso.