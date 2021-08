La lite al bar degenera: 29enne accoltellato al polso

UDINE - Un cittadino albanese di 33 anni è stato arrestato la notte scorsa al culmine di una lite con un cittadino romeno di 29 anni: l'aggressore ha colpito l'avversario con una coltellata a un polso durante l'acceso diverbio. La rissa è avvenuta in un bar di Dignano (Udine). Entrambe le persone coinvolte risiedono in zona. Immediato l'intervento dei carabinieri di Martignacco, che hanno bloccato il 33enne e lo hanno condotto in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima. Dovrà rispondere di lesioni personali. Il ferito è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Udine: le sue condizioni non sono gravi.