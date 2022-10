Rissa fra stranieri in città: ferito un agente, 5 fermati

UDINE - Un agente della Polizia locale di Udine è rimasto ferito durante l'intervento per sedare una rissa scoppiata tra due gruppi di stranieri. È accaduto nel pomeriggio di oggi - 18 ottobre - in via Leopardi, nel capoluogo friulano. L'agente è stato trasportato in Pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche numerosi equipaggi di Polizia e Carabinieri che hanno fermato, per accertare le responsabilità dell'accaduto, cinque persone.

Un sesto individuo è scappato alla vista delle forze dell'ordine.