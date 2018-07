Rapina con coltello al distributore Ip, dopo il colpo il bandito scappa in bici

di Paola Treppo

UDINE e PASIAN DI PRATO -di via Colugna apoco prima delle 11 di oggi, venerdì 13 luglio. Un uomo con un cappellino in testa, italiano, di circa 40 anni, si è presentato alla pompa di carburante e hada cucina in direzione del gestore, intimandogli di consegnare l'incasso.Arraffato il bottino, di circa 800 euro, il rapinatore si è dato alla fuga:velocemente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato della Questura di Udine, con una pattuglia della squadra volante. Sono in corso le ricerche per riuscire a bloccare il rapinatore.Si tratta con ogni probabilità dello stesso uomo che qualche giorno fa ha rapinato il supermercatoAnche in quel caso dopo la rapina, fatta sempre con un coltello da cucina, il malvivente era scappato con una bicicletta.E si tratta con ogni probabilità dello stesso uomo che ieri hae che ha desistito, forse per una reazione del gestore. Era un uomo in bici e sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco.