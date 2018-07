Rapina al Despar: punta il coltello, prende i soldi e fugge in bicicletta

di Paola Treppo

PASIAN DI PRATO (Udine) -: punta il coltello, arraffa i soldi e. Il colpo intorno alle 9 di oggi, martedì 10 luglio, al Despar di via Torino, a: un uomo con il volto travisato entra nel punto vendita, estrae un coltello e lo punta diritto verso una cassiera, intimandole di consegnare il denaro che ha in cassa.Il negozio ha aperto da poco e non c'è molto da rubare: qualche centinaia di euro. Il rapinatore arraffa il denaro e scappa di corsa: esce dal supermarket, monta in sella a una bici e fugge pedalando di corsa. Dopo l'allarme sul posto arrivano i carabinieri della Compagnia di Udine, comandata dal maggiore Alberto Granà, che hanno subito avviato delle ricerche in zona per catturare il malvivente.