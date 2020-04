A San Daniele del Friuli niente festa dei prosciutti

L’edizione 2020 di Aria di Festa, la tradizionale manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele del Friuli (Udine) che si tiene annualmente nel mese di giugno, è stata annullata a causa dell’attuale situazione di emergenza da Covid-19. Lo rende noto il Consorzio del Prosciutto di San Daniele che, costituito nel 1961, detiene il Disciplinare di Produzione del prodotto a denominazione di origine protetta DOP prodotto dalle 31 aziende aderenti, localizzate solo ed esclusivamente a San Daniele del Friuli. È la prima volta che succede da quando, nel 1985, venne organizzata la prima edizione della manifestazione. Il Consorzio aveva cominciato a organizzare la 36esima edizione già da inizio anno ma l’attuale situazione con i rischi legati alla diffusione del Coronavirus, non rende possibile procedere con l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento nell’arco dei prossimi mesi. Ogni anno l’evento raccoglie nella cittadina friulana migliaia di visitatori per conoscere il territorio d’origine del prosciutto. Anche per il 2020 erano previste le aperture delle aziende produttrici, i laboratori esperenziali, gli show cooking con gli chef e numerosi stand gastronomici. L’appuntamento è rinviato a giugno 2021.

