Aria di Festa: Zannier, eccellenza agroalimentare Ã¨ volano turistico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Daniele del Friuli, 22 giu - "Aria di festa è una vetrina dell'eccellenza agroalimentare, un esempio di promozione di un settore che è volano per tutto il comparto turistico regionale".Così l'assessore alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, ha salutato la 34^ edizione dell'evento che celebra il prosciutto di San Daniele da oggi fino a lunedì 25 giugno."Dobbiamo avere consapevolezza ed orgoglio delle nostre eccellenze" ha proseguito Zannier, spronando gli operatori del settore a "non essere noi i primi impedimenti al nostro successo" ma piuttosto a prendere spunto da questa manifestazione "come esempio per esportare capacità di marketing e impresa anche in altri settori simili".Sul palco per il taglio della prima fetta di prosciutto che ha dato ufficialmente il via alla kermesse è salita la giornalista sportiva Diletta Leotta, madrina di questa edizione. Presenti, tra gli altri, anche l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il sindaco di San Daniele, Pietro Valent, l'eurodeputata Isabella De Monte, il parlamentare Mario Pittoni, i consiglieri regionali Piero Mauro Zanin e Leonardo Barberio.La manifestazione si è ormai affermata come uno degli eventi enogastronomici a più alta trazione turistica, con oltre 100 mila visitatori registrati nelle ultime edizioni.Il prosciutto, re dell'evento, sarà esaltato nelle numerose visite e degustazioni guidate che accompagnano i visitatori alla scoperta del San Daniele DOP all'interno dei nove prosciuttifici che terranno aperte le porte fino a domenica.Il cuore della città è già invaso dagli stand gastronomici in cui il prosciutto di San Daniele è offerto nella sua formula più essenziale, con pane e grissini, o elaborato in piatti e preparazioni originali. Alcune di queste creazioni saranno affidate agli show cooking degli chef della Gambero Rosso Academy con due ospiti d'eccezione: Erica Liverani e Lorenzo De Gulo, rispettivamente vincitrice e 3° classificato della quinta edizione di MasterChef Italia.Il parco del castello ospita inoltre un'area dedicata ai produttori e un "salotto verde" per celebrare l'ora dell'aperitivo tra le suggestioni del paesaggio collinare.La formula della manifestazione esprime la sua efficacia turistica grazie all'inserimento in calendario di una ricchissima serie di appuntamenti culturali che hanno il proprio motore nella collaborazione con l'associazione sandanielese Leggermente; nei quattro giorni a San Daniele si alterneranno nomi importanti dell'arte culinaria, dello spettacolo, della cultura e della musica tra cui Gianfranco Vissani, Giuseppe Battiston e Piero Sidoti, Morgan e Valentino Corvino, Luca Mercalli, Sergio Tavcar, Lella Costa e la sandanielese di fama internazionale Lodovica Comello.Chiusa la kermesse friulana, la promozione del prosciutto Dop proseguirà per l'intera estate e lungo tutto lo stivale sulle ali di "Aria di San Daniele" l'evento promozionale itinerante che toccherà nel mese di luglio Firenze, Grado (in collaborazione con Ein Prosit), Jesolo, Gallipoli, Torino, per concludersi tra ottobre e dicembre a Bari, Tarvisio/Malborghetto (sempre con Ein Prosit), Napoli, Cortina e Corvara.Un'iniziativa che , come ha sottolineato il presidente del Consorzio del prosciutto di San Daniele, Giuseppe Villani, si inserisce nel solco delle iniziative per accrescere la promozione del DOP fuori regione.Quanto al mercato, il successo del San Daniele è decretato da una produzione che si assesta, secondo i dati forniti dal direttore del Consorzio, Mario Cichetti, a 3 milioni e 700 mila prosciutti, con una crescita del 3 per cento del venduto ed un'incidenza sempre maggiore dell'export che sale del 18 per cento, toccando in particolare i mercati di Francia, Germania, Stati Uniti, Nord Europa, Australia e Canada . ARC/SSA/ppd