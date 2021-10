UDINE - «Ho avviato il procedimento disciplinare perché a lezione si dovrebbe fare lezione. Per questo gli studenti pagano le tasse». Così il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton , spiega le ragioni per cui ha deciso di far partire la procedura nei confronti di Vittorino Talamini , ricercatore confermato del dipartimento di Scienze matematiche informatiche e fisiche dell'ateneo. Obiettivo: chiarire la posizione del docente su quanto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati