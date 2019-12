di Marco Corazza

POCENIA (UDINE) -, ilvola fuoristrada e finisce ruote all'aria. Spettacolare incidente questa mattina, 11 dicembre, a Pocenia in prossimità delautostradale. Due i mezzi coinvolti: un'auto ed un furgone. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per fare chiarezza, ma secondo una prima sommaria ricostruzione si è trattato di uno. Nel botto il furgone è finito fuori strada, rovesciandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi. Inevitabili i disagi per gli automobilisti con la strada che è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione.