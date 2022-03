Si accascia per un malore, aggredito dal suo Pitbull: 25enne in Terapia intensiva, ferita anche un'amica

UDINE - Due giovani sono stati aggrediti e feriti da un pitbull questa mattina, verso le 8, a Udine, in via Pirona. A quanto si apprende, il cane ha aggredito in maniera più grave il suo proprietario (che è stato intubato) provocando invece ferite più lievi al secondo.

Entrambi sono stati portati in Pronto soccorso: il giovane in condizioni più serie è stato trasferito d'urgenza in Terapia intensiva. Le indagini sono della Polizia Locale di Udine che ha affidato l'animale in custodia al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Gli agenti stanno acquisendo la testimonianza del ferito meno grave.

LA DINAMICA

Il ragazzo gravemente ferito dal pitbull è il proprietario. L’episodio è scaturito da un improvviso malore del ragazzo - 25 anni, di Udine - che probabilmente l’animale ha interpretato come un gesto aggressivo. Quando il giovane si è accasciato a terra, la sua compagna - 20 anni - si è chinata su di lui tentando di prestargli soccorso. È stato allora che il pitbull si è avventato sul ragazzo, mordendogli il collo e la faccia. Il venticinquenne si trova ora intubato nell’ospedale di Udine, in pericolo di vita. La ragazza è stata invece ferita alle mani.

Una terza persona, un vicino di casa che ha assistito alla scena, è uscito per tentare di liberare i due ragazzi dal cane e ha riportato delle lievi ferite alle mani che fortunatamente non hanno richiesto il ricovero in ospedale.