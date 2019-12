Si è spento mons. Pietro Brollo, vescovo emerito di Udine

UDINE - Monsignor Pietro Brollo, arcivescovo emerito di Udine, è morto nella notte all'età di 86 anni. A dare la notizia è stato il nipote Francesco, sindaco di Tolmezzo.



Nato a Tolmezzo il 1 dicembre 1933, monsignor Brollo fu ordinato sacerdote il 17 marzo 1957 dall'allora arcivescovo di Udine Giuseppe Zaffonato dopo aver completato gli studi classici e conseguito la laurea in teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Brollo fu rettore del seminario arcivescovile di Udine, arciprete di Ampezzo e Gemona del Friuli. Nominato vescovo ausiliare di Udine il 21 ottobre 1985, il 4 gennaio dell'anno successivo ricevette l'ordinazione episcopale nel duomo di Gemona del Friuli dalle mani dell'arcivescovo Alfredo Battisti. Nel 1996 Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo della Diocesi di Belluno-Feltre. Quattro anni dopo diventò Arcivescovo metropolita di Udine, incarico ricoperto fino al 2009 quando venne infine nominato Arcivescovo emerito. «Per i fedeli delle diocesi di Udine, di Belluno e Feltre è stato l'arcivescovo, per me: 'zio don Pietrò - lo ricorda il nipote Francesco - di lui piangiamo la carismatica capacità di coinvolgimento attraverso l'entusiasmo della fede declinata col sorriso».

