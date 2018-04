di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Nella notte del primo aprile nello scalodiBoscoverde, la polizia di Stato di frontiera ha fermato due cittadini, J.T. di 23 anni e A.J. di 26 anni; i due giovani erano in possesso di documenti validi per l’ingresso e per il soggiorno nel nostro Paese; si trovavano a bordo di dueinternazionali provenienti dall’Austria.I cittadini stranieri hanno manifestato un forte nervosismo alla vista delle divise; questo aspetto ha portato a controlli più approfonditi: con analisifatte nell'ospedale disi è scoperto che avevano inghiottito alcune decine dicontenenti. La sostanza, contenuta in 119 ovuli, per un peso di 1 kg e trecento grammi, è stata sequestrata e i due cittadini stranieri sono stati arrestati.