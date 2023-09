Ordini professionali, i fisioterapisti si mettono in proprio. In Fvg sono 1600

Anche in Friuli Venezia Giulia i fisioterapisti potranno essere tutelati da un loro Ordine professionale. Quella che fino a ieri era una professione inserita in un Ordine "condominio" assieme a molte altre occupazioni sanitarie, da venerdì 8 settembre acquisirà piena autonomia. La novità sarà presentata domani, venerdì 8 settembre, in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia.

Nell'Ordine Fvg 1600 iscritti

Per effetto del decreto 183 del settembre 2022, entrato in vigore a metà dicembre, la Federazione nazionale degli Ordini della Professione sanitaria dei fisioterapisti riunisce gli Ordini territoriali.

Anche in Fvg, al termine di una fase di commissariamento necessaria alla transizione, è ora operativo, dopo il voto dell’assemblea, un Ordine regionale (ce ne sono 38 in tutta Italia) – di cui fanno parte 1.600 iscritti, 700 residenti in provincia di Udine, 429 a Trieste, 286 a Pordenone, 131 a Gorizia, 51 fuori regione. A presiedere l'Ordine Fvg sarà la professionista triestina Melania Salina, già vicepresidente nazionale.

Presidente Melania Salina

Fisioterapista dal 1995, Salina ha lavorato per più di dieci anni come libera professionista per poi scegliere il servizio pubblico. Attualmente, in Asugi, è inserita nella struttura Ricerca e Innovazione e segue i progetti europei. «Credo nel lavoro di squadra e sono certa che saremo capaci di dimostrare l’utilità di un Ordine professionale», sottolinea la neo presidente nel riassumere alcuni progetti di mandato: «Lotta all’abusivismo, difesa dell’autonomia della professione, supporto all’attività libero professionale, promozione dell’accesso diretto in fisioterapia, diritto a un equo compenso. Cercheremo inoltre di promuovere sinergie con gli Ordini delle altre professioni del sistema salute regionale». Quanto alla Giornata mondiale, «il tema proposto dalla Federazione nazionale è quello della fisioterapia in tutti i luoghi della vita, a significare il valore aggiunto alla qualità di vita che la nostra professione competente e sempre aggiornata assicura».