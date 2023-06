PADOVA - Nonostante una lunga serie prima di inviti e poi di richiami formali, non ha mai accettato di iscriversi al suo ordine professionale di riferimento. Una decisione per la quale un dipendente dell'Ulss 6 Euganea ha pagato un prezzo salatissimo. Il professionista infatti nei giorni scorsi è stato licenziato senza preavviso. Un pronunciamento sancito da una deliberazione firmata il 7 giugno (e pubblicata ieri) dal direttore generale Paolo Fortuna, dal direttore amministrativo Michela Barbiero, dal direttore sanitario Aldo Mariotto e dal direttore dei servizi sociosanitari Maria Chiara Corti.

LA SITUAZIONE

La decisione dell'azienda sanitaria è stata l'extrema ratio a fronte della scelta irrevocabile dell'ormai ex dipendente. Quest'ultimo è stato assunto dall'Ulss, ma per poter esercitare la propria professione gli è stato richiesto di iscriversi al relativo Ordine. Cosa che il lavoratore ha a più riprese rifiutato di fare. L'azienda nei mesi scorsi ha quindi dato il via a una serie di richiami, senza però ottenere alcun cambio di rotta.

A fronte di questa situazione, nei confronti del dipendente è stato aperto un procedimento disciplinare sotto la responsabilità del direttore dell'Unità operativa complessa Risorse umane. Tale procedimento ha portato, lo scorso 30 maggio, a irrogare al lavoratore la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, che di fatto ha comportato la fine immediata del rapporto di lavoro. Si tratta di una opzione contemplata dal contratto nazionale del comparto sanità (novembre 2022) che norma, all'articolo 84, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per "violazioni dolose degli obblighi (...) anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro". Valutata regolare l'istruttoria interna, il direttore generale ieri ha emesso la delibera che ha sancito la fine del rapporto lavorativo.

I NUMERI

L'Ulss 6 Euganea conta nel suo organico oltre settemila dipendenti: al 31 dicembre 2022 erano in totale 7.103. La maggioranza (3.805) fa parte del comparto sanitario e comprende i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari. Di queste categorie, soltanto le prime due sono tenute all'iscrizione al relativo ordine professionale. Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi ordini professionali. Tra questi vi sono: medici chirurghi e odontoiatri; veterinari; farmacisti; psicologi; chimici e fisici; biologi; professioni infermieristiche; ostetriche; fisioterapisti; tecnici sanitari di radiologia.

L'Ulss 6 conta poi i suoi dipendenti anche fuori dal ruolo sanitario. Alla fine dello scorso anno vi figuravano infatti anche 957 unità della dirigenza medica e veterinaria, 38 figure della dirigenza Pta (dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo), mentre sono 129 le unità in forza alla dirigenza sanitaria. In aggiunta vi sono i 674 dipendenti assunti con un ruolo amministrativo, a cui si sommano quelli che invece hanno un ruolo tecnico e che sono 1.500.