Dimore storiche, giardini d'ombra e chiesette: nasce il museo all'aperto

di Paola Treppo

VARMO (Udine) - Dimore storiche, giardini d'ombra e chiesette: nasce il. Dove? A, un piccolo paese della Bassa Friulana dove hanno scelto di vivere, e di morire, tanti, attratti dalla bellezza di questo centro, puntellato daaffrescati,specializzati, itinerari nel verde. Tutto avvolto nella calma e nel silenzio.Per valorizzare e far conoscere questi luoghi, perlopiù sconosciuti, il Comune ha pensato di ideare, infatti, un progetto nuovo, quello del Circuito museale a cielo aperto nel territorio di Varmo: tra borghi, ville, architetture e paesaggi rurali, aziende agricole di qualità, attività enogastronomiche. Ed è questo anche il tema del seminario che si terrà sabato 23 giugno dalle 16, a Varmo, nella sala consiliare del Municipio.Il Friuli è articolato in territori rurali di pianura e di collina, formati da costellazioni di paesi, ricchi di valenze naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, turistiche, agro-alimentari, caratterizzati ciascuno da un forte senso di identità. Dal lavoro svolto in questi anni dallo Iuav in Friuli sul territorio Stella, boschi, laguna, di cui anche Varmo fa parte, è emersa la persistenza di un sistema complesso di valori, politico-culturali oltre che ambientali, produttivi e sociali, definibile come. Non è solo un retaggio del passato, ma può diventare una straordinaria risorsa per il futuro: come carattere costitutivo dell'identità e condizione di base per una nuova idea di sostenibilità, garantendo la riproducibilità delle risorse naturali espresse dal territorio.La ricerca sul territorio di Varmo ha messo in luce una varietà e ricchezza di luoghi naturali e di paesaggi rurali di straordinario interesse. Per consentirne la conoscenza, è nata l'idea di attivare un circuito turistico a: una sorta di museo diffuso a cielo aperto, che metta in rete, lungo i tracciati della, non solo i borghi e le architetture rurali più significative, in alcuni casi visitabili negli interni conservati nella loro autenticità, ma anche le produzioni agricole di qualità e le attività enogastronomiche. Una ipotesi di lavoro che potrà essere sviluppata per gradi, col coinvolgimento dei proprietari e degli operatori, attraverso l'avvio di un percorso di cooperazione di tipo pubblico privato.Dopo l'introduzione di Sergio Michelin, sindaco del Comune di Varmo, interverranno: Pierluigi Grandinetti, docente del l'; Simonetta Minguzzi, docente dell'Università degli studi di Udine; Mariagrazia Zatti, assessore alla pianificazione e ambiente del Comune di Varmo; Roberto Grandinetti, docente dell'