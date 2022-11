Crollo improvviso nel centro di Trieste: giù il tetto e parte del muro di un edificio

TRIESTE - Crolla il tetto di un edificio Crollo improvviso in centro a Trieste, all'incrocio tra vie delle Monache e via del Castello. Il crollo è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 19 novembre, sul posto i vigili del fuoco. Per consentire l'intervento di messa in sicurezza, è stata chiusa al traffico via Donota.

Giunti sul posto dalla Centrale con la prima squadra, l'autoscala e il funzionario di guardia, i pompieri hanno trovato l'abitazione, presumibilmente disabitata, con una porzione del tetto e una parte del muro crollati. Dopo le operazioni di verifica, gli operatori hanno proceduto alla messa in sicurezza del luogo interessato dal crollo. Sono al lavoro anche i veicoli escavatori per lo smaltimento dei detriti. Sul posto anche la Polizia Locale e personale dell'Acegas.