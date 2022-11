Manovra sbagliata, pullman va a sbattere contro il palo della luce

TRIESTE - Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 9 novembre, per un incidente stradale nei pressi di Campo San Giacomo. L'incidente ha interessato un pullman che, durante la manovra di svolta, è andato ad urtare contro un palo dell'illuminazione pubblica e una parte della ringhiera parapetto del parcheggio San Giusto. Giunta sul posta dalla Centrale, la seconda squadra, dopo essersi accertata che non ci fossero feriti, ha provveduto alla messa in sicurezza di tutta l'area interessata dall'incidente.