Lavori per la fibra a Vittorio Veneto, gli operai rompono un tubo del gas. Immediato l'intervento dei pompieri

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Tubo del gas rotto durante i lavori per installare la fibra. Importante intervento dei vigili del fuoco oggi, 9 novembre, dalle 15.40 in via Galileo Galilei all'incrocio di via 24 maggio in centro a Vittorio Veneto. A rompersi è stato un tubo di gas metano a bassa pressione inavvertitamente colpito dagli operai durante gli scavi per la posa della fibra ottica. I pompieri hanno chiuso la strada con l'ausilio anche della polizia locale. I lavori di ripristino della tubazione da parte dell'azienda del gas sono andati avanti fino a sera. A seguire le operazioni sono rimasti anche i pompieri per scongiurare un incidente.