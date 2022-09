Esce di strada con l'auto, resta incastrato ed incosciente: è grave

TRIESTE - Grave incidente stradale sulla Strada Provinciale all'altezza del cavalcavia di Banne. I Vigili del Fuoco giunta sul posto hanno subito riscontrato la complessità dell'incidente: un'autovettura, perdendo il controllo, era uscita di strada andando a sbattere contro un muro ed il conducente - un 69enne - era rimasto incastrato ed incosciente all'interno. I soccorritori hanno subito iniziato le manovre di estricazione e, attraverso il taglio della porta con l'utilizzo delle cesoie e divaricatore idraulici, sono riusciti a liberare l'infortunato e ad affidarlo alle cure del 118. La persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto anche la polizia municipale.