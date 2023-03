Collassa il terreno, paura al Bassanello: sprofondano i garage. Condominio evacuato Foto

PADOVA - Paura questa sera, 13 marzo, attorno alle 19 al Bassanello dove sono collassati alcuni garage al piano seminterrato di un condominio di 12 unità abitative in via Cardinale Bessarione. Siamo a circa un centinaio di metri dal passaggio del fiume Bacchiglione. In un garage si è formata una voragine, all'interno si trovava un'auto che ha riportato danni.

L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i sanitari del Suem 118 e la Polizia locale. L'area è stata transennata. Le famiglie del condominio sono state fatte evacuare e trascorreranno la notte fuori casa.



Una residente disabile con problemi deambulatori è stata accompagnata in ambulanza in ospedale a scopo precauzionale. Il lavoro dei pompieri è andato avanti per tutta la notte per verificare la staticità dell'edificio. C'è infatti il timore che anche altri garage del condominio siano a rischio crollo. Inevitabile un po' di nervosismo tra i presenti, ma l'attività di evacuazione si è svolta senza particolari impedimenti.

Scortati dai Vigili del fuoco gli abitanti del condominio potranno rientrare a casa scortati nei prossimi giorni per recuperare i propri effetti personali.