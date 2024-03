Roma, voragine di 10 metri si apre in strada al Quadraro: due auto inghiottite, evacuata una palazzina

Pompieri, vigili urbani, volontari della protezione Civile. E ancora: periti, tecnici. Dopo l’allarme scattato per una maxi voragine nel cuore della notte in via Sestio Menas, al Quadraro, sono ancora in corso gli interventi di messa in sicurezza.

Il crollo

Per tutta la mattinata i periti hanno eseguito controlli sulla stabilità di palazzine, edifici. Hanno proceduto anche nei garage e nei box vicini al luogo del crollo. Alle 15 è arrivato l’ordine di evacuazione per le 36 famiglie residenti al civico 16 di via Marco Celio Rufo. Una misura necessaria per consentire ulteriori verifiche nella palazzina dove si sarebbe aperta lungo la scala una lunga crepa. I vigili del Fuoco dovranno ora stabilire se anche questa è stata causata dal crollo dell’asfalto di questa notte. Gli agenti della polizia Locale hanno invece disposto la chiusura di via Menas dove proseguono i lavori di messa in sicurezza e dove i tecnici stanno ancora procedendo con la perizia per stabilire le cause del crollo.