Schianto in auto mentre torna a casa: Alex muore a 23 anni

di Paola Treppo

PALAZZOLO DELLO STELLA (Udine) - Non ce l'ha fatta ed è, il 23enne diche nella notte tra sabato 12 e domenica 13 maggio scorsi è rimasto vittima di un incidente stradale accaduto sulla statale 14, a poca distanza dalla sua casa , intorno a mezzanotte e mezza.Il giovane, nato a Latisana, aveva perso il controllo della auto, una Ford Focus, e il mezzo era finito vicino a una bordo strada. Alex era stato subito soccorso dall'equipaggio di una ambulanza inviata sulla strada statale 14 dalla centrale Sores di Palmanova.Sul luogo dell'incidente, che non aveva coinvolto altri mezzi in transito, erano intervenuti anche i vigili del fuoco che avevano dato supporto al personale medico e quindi messo in sicurezza la vettura incidentata.Il ventitreenne era stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; nell'impatto aveva riportatoe ieri mattina, lunedì 14 maggio, è. Per tutti i rilievi e gli accertamenti erano intervenuti i carabinieri della stazione die della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Filippo Sautto.