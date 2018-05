Sbanda con la Focus vicino a casa â€‹e finisce fuori strada, grave 23enne

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALAZZOLO DELLO STELLA (Udine) - Gravesulla statale 14 anella notte dove, per cause in corso di accertamento, undi Palazzolo dello Stella, A.G. le sue iniziali, ha perso il controllo della auto, una Ford Focus, e il mezzo è finito vicino a una bordo strada. Era circa mezzanotte e mezza di oggi, domenica 13 maggio, e il ragazzo è stato subito soccorso dall'equipaggio di una ambulanza inviata sulla strada statale 14 dalla centrale Sores di Palmanova.Sul luogo dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi in transito, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dato supporto al personale medico e quindi messo in sicurezza la vettura incidentata. Il ventitreenne è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; nell'impatto ha riportatoma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti i rilievi e gli accertamenti i carabinieri della stazione di Rivignano e della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Filippo Sautto.