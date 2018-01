Dipendente regionale muore a due giorni dall'incidente con la bicicletta

di Paola Treppo

UDINE - Non ce l'ha fattache èin ospedale nella serata di ieri, lunedì 29 gennaio, per i gravissimi traumi riportati in unaccaduto sabato pomeriggio, 27 gennaio, sulla rotonda tra viale Nogara e dello Sport, a Udine. L'uomo, che lavorava allaFvg delle risorse agricole e forestali, era in sella alla suaquando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, c'è stato un impatto con una auto, una Ford Fiesta condotta da una donna di 33 anni della zona.All'arrivo dell'ambulanza le sue condizioni erano parse subito molto gravi: dopo una prolungata manovra di, Medeossi è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. I medici del Santa Maria della Misericordia di Udine hanno fatto tutto il possibile per salvarlo ma il suo cuore ha smesso di battere ieri era. L'uomo, 57 anni, lascia la moglie e due figli di 19 e 13 anni.