UDINE - Oggi l'assessore Ivano Marchiol di Spazio Udine si insedia nei suoi uffici per gestire l'assessorato a Viabilità, lavori pubblici e verde pubblico, avendo già raggiunto un obiettivo: spostare il luogo dove si riunisce il consiglio comunale di Udine, affinché sia «accessibile a tutti» e «opportuno». Palazzo d'Aronco, quindi, dalla prima seduta del consiglio comunale della nuova consiliatura, l'8 maggio, dirà addio alla storica location. La sede di transizione sarà sala Aiace, quella definitiva probabilmente la Sala del Popolo, nello stesso edificio.



Assessore Marchiol, fino ad ora una persona in carrozzina non poteva accedere al consiglio comunale, sede ove ogni cittadino può liberamente recarsi?

«In passato il Comune si è dotato di un paio di "scoiattoli", cioè le soluzioni delle sedie sui cingolati che trasportano le persone che non possono fare le scale, previo addetto che attiva il sistema. Arrivati nella sala del Consiglio, però, non è possibile accedere al bagno. Ce n'è uno preceduto da tre gradini e vi è un gradino anche al suo interno. Per i servizi bisognerebbe risalire sugli "scoiattoli" per ridiscendere nell'unico bagno accessibile, quello vicino alla Sala del Popolo».



Quindi?

«Sappiamo che la città ha delle lacune, noi ci proponiamo di colmarne alcune. Sin dal primo giorno. Infatti, il Comune di Udine non avrà più una sala consiliare che non sia accessibile agevolmente da tutti i cittadini, servizi compresi. Per ora abbiamo individuato sala Aiace, dove si sono già svolte le sedute consiliari in tempo di Covid».



Avete già studiato la possibilità di mantenere la storica sala consiliare, adeguandola?

«Sì, ma mettere un ascensore è impossibile; una motoscala sarebbe fattibile, ma poi bisognerebbe sventrare le pareti per attrezzare il bagno. Abbiamo verificato la possibilità di trasferire le sedute del Consiglio a palazzo Belgrado, la ex sede della Provincia di Udine. La soluzione, però, non è pratica: se nel corso dei lavori consiliari è necessaria documentazione, è bene avere gli uffici comunali vicino. Non ci sarebbe neppure la linea internet del Comune. Inoltre, gli scranni non sarebbero sufficienti. Quindi, per ora si va in sala Aiace, che è accessibile anche per il servizio».



La destinazione ultima?

«Dovremo confrontarci con la Soprintendenza, ma quella che mi pare più verosimile è la Sala del Popolo: è una sede adeguata all'istituzione, è accessibile a tutti ed ha il bagno facilmente raggiungibile. Bisognerà attrezzarla un po'».



Il primo progetto di Palazzo d'Aronco è del 1888, un secondo fu presentato nel 1909 e l'anno successivo altre due soluzioni progettuali, una delle quali scelta definitivamente. Nel 1911 cominciarono i lavori. Come si mette insieme l'attenzione per l'integrità di un bene storico e il diritto d'accesso per tutti in questo palazzo come in tanti altri del Friuli?

«È uno dei compiti della politica, quella di riuscire a contemperare più interessi, stilando priorità a seconda dei casi. In un luogo istituzionale, che ospita l'espressione della sovranità popolare, è più importante salvaguardare il diritto museale o quello d'accesso a tutti? Mi pare evidente che in un tale contesto il diritto d'accesso abbia la priorità».



Quindi non c'è una risposta univoca, assoluta? Dipende dalle situazioni?

«Non se ne deve fare una questione ideologica. In altre situazioni il punto di caduta potrebbe essere diverso. Studiati contesti e obiettivo, si trova la soluzione possibile, come stiamo facendo per la sede del Consiglio comunale».



E per i bagni del palazzo?

«Ce n'è almeno uno accessibile? Sì. Intanto va bene così. Poi, non è detto che con il tempo mi impegni a studiare le altre situazioni. Magari si scoprirà che vi sono interventi possibili e a favore di tutti».