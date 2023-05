UDINE - Sala del Consiglio ad ostacoli a Palazzo D'Aronco per il neoassessore Ivano Marchiol, che si sposta in carrozzina. E così il "parlamentino" udinese dovrebbe traslocare per le sue prime sedute ufficiali in sala Ajace, dove - per quanto sembri addirittura difficile da immaginare in un 2023 in cui si fa un gran parlare di diritti e inclusione - si trova «l'unico bagno accessibile». Un passaggio obbligato in attesa di attrezzare «in via permanente» per le riunioni dell'assemblea municipale un'altra sala, dopo aver concordato con la Soprintendenza. Una novità a suo modo storica, che segna davvero un cambio di passo.



MARCHIOL

Ad annunciarla, a margine della prima seduta di insediamento della giunta comunale guidata da Alberto Felice De Toni, è lo stesso Marchiol. «Il primo consiglio dell'8 maggio e anche quelli successivi si terranno in sala Ajace perché è accessibile - spiega l'assessore ai Lavori pubblici -. Stiamo ragionando adesso su dove spostarlo in via permanente. Io ho suggerito il salone del Popolo, ma vedremo. Lo "scoiattolo" per salire può essere utilizzato in emergenza, ma non è una cosa che io potrei utilizzare abitualmente per assistere alle sedute. Inoltre, al servizio del consiglio comunale attuale non c'è un bagno accessibile». Da qui la decisione. «Per la prima volta la riunione dell'assemblea non si farà nel salone del consiglio di Palazzo D'Aronco. Useremo per un po' la sala Ajace finché non riusciremo ad allestire in via permanente un'altra sala - spiega Marchiol -. Devo valutare con la Soprintendenza. L'idea è di farlo nel Salone del Popolo. Ma è tutta una cosa che dobbiamo discutere con le Belle arti. Voglio introdurre questo cambiamento in via permanente», a beneficio dei tanti che potrebbero avere le medesime difficoltà.

D'altronde, come ha detto lo stesso De Toni, «grandi cambiamenti iniziano con piccoli passi». Nei primi cento giorni, come già dichiarato dal sindaco, l'amministrazione punta all'aumento dei cestini in città, alle maggiori aperture degli ambulatori di quartiere e a riportare spettacoli di cinema e teatro all'aperto nei quartieri. Se De Toni parla di «un clima positivo e di cooperazione, con tanta voglia di lavorare da subito per il bene della città», non nasconde neppure «un po' di emozione» da "debuttanti" per i componenti dell'esecutivo, «soprattutto perché per 9 su 11 di noi era la prima volta in giunta comunale». Ieri la giunta è stata in gran parte dedicata ai prossimi adempimenti e alle scadenze da rispettare. Se l'8 maggio la seduta dell'assemblea sarà dedicata alle elezioni del presidente del consiglio comunale, dei due vicepresidenti e dei presidenti delle commissioni, il 17 dovrebbe essere il turno delle linee programmatiche del sindaco. Le giunte si faranno il martedì mattina. A portare una delle prime istruttorie in giunta è stato Federico Pirone (Cultura). «La nostra istruttoria prevede la chiusura dal 10 al 13 maggio della Ludoteca e solo sabato 13 maggio per la biblioteca Joppi, in occasione dell'Adunata». Lui, che è fra gli assessori più "navigati", ha respirato «un bel clima. Si farà bene: le premesse sono ottime». Gli uffici dell'assessorato di Stefano Gasparin, invece, hanno predisposto la delibera su un convegno in materia di ostetricia alla Contadinanza. Anche per Eleonora Meloni, cui spetterà la difficile partita dei rifiuti, è stata «una grande emozione sedermi per la prima volta al tavolo della giunta. Il clima è stato naturalmente molto disteso e ci ha permesso di entrare subito tutti quanti in sintonia. Si è respirata un'aria frizzante, di chi non ha tempo di attendere e ha voglia di mettersi immediatamente a lavorare per il bene della città. Abbiamo parlato dell'immediato e fatto il punto sulle principali scadenze e adempimenti con lo sguardo proiettato al futuro, in primis con le progettualità dei primi 100 giorni e quelle più a lungo termine».