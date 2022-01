Trovati morti in casa, due drammi a Tarcento e Martignacco

Due drammi della solitudine nelle ultime 48 ore in Friuli. Situazioni che si ripetono sempre più frequentemente. Un uomo di 54 anni, Attilio Nicoloso, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, al civico 43 di via Sottoriviera, a Tarcento. I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, attorno alle 16, su richiesta dei carabinieri della Compagnia di Cividale, per aprire la porta di casa. L’uomo, infatti, che viveva da solo, da una decina di giorni non dava notizie di sé e non rispondeva al cellulare. Alcuni vicini ed amici, insospettitosi da questo silenzio, hanno dato l’allarme chiamando la stazione dei carabinieri di Tarcento, che a sua volta ha richiesto l’intervento dei pompieri. Quando sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 si è appurato che il 54enne era già deceduto, per cause naturali da quanto si è appreso. La salma è stata poi affidata ai parenti in attesa che venga concesso il nullaosta per la sepoltura e la celebrazione del funerale. Lutto anche tra la comunità di Martignacco dove è stata trovata senza vita in casa una donna di 70 anni, Liana Bertolano. Di lei non si avevano notizie da alcuni giorni e sempre nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, all’interno della sua abitazione, in via Primo Maggio, nella frazione di Nogaredo di Prato, la tragica scoperta. Sono stati alcuni conoscenti, che abitava da sola ed era vedova, a lanciare l’allarme e a chiedere l’intervento dei soccorsi. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Martignacco. Ad esprimere dolore per la scomparsa il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali il quale riflette poi sul tema della solitudine, associato anche alla situazione pandemica che non aiuta. «Non viene più dato lo stesso peso quando non si vede in giro una persona da diversi giorni. La scorsa settimana, in via precauzionale, ho chiamato il figlio di un anziano del paese perché non lo vedevo da tempo».