Malore nella sua abitazione: è morta Lidia Driutti ex sindaco di Manzano e consigliera comunale

UDINE - Cordoglio espresso da più parti oggi, 21 novembre, nell'aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per la morte di Lidia Driutti, già sindaco della città di Manzano, in provincia di Udine, per due mandati e attualmente consigliera comunale. «Esprimo la mia vicinanza e quella dell'intero Consiglio regionale alla famiglia per questa perdita prematura» ha detto il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, annunciando la scomparsa della donna, deceduta a 68 anni nella sua abitazione per un malore improvviso. E ha aggiunto: «una amministratrice che ho potuto conoscere da collega in Consiglio provinciale a Udine apprezzandone la serietà e la gestione corretta dei rapporti istituzionali». La morte di Driutti per il consigliere regionale forzista Roberto Novelli «priva la comunità del Manzanese di un punto di riferimento.