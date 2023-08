UDINE - «Il Pronto soccorso è già oberato di casi gravi e i pazienti che non trovano i rispettivi medici di famiglia perché sono in ferie, devono affidarsi ai nostri sostituti, vuoi per una visita, vuoi per un consiglio o per una ricetta».

L’appello arriva dal presidente dell’Ordine dei medici di Udine, Gian Luigi Tiberio, a sua volta medico di medicina generale. Purtroppo, soprattutto nel periodo estivo, accade che, alcuni utenti, non trovando a disposizione il proprio medico, si rivolgano al Pronto soccorso per ogni minimo problema, spesso in maniera inappropriata. Da qui l’invito di Tiberio. «Quando ci concediamo qualche giorno di vacanza, i nostri ambulatori sono sempre coperti dai nostri sostituti – spiega il presidente –. Anche noi abbiamo diritto a un periodo, solitamente breve, di riposo, ma questo non significa lasciare soli i nostri pazienti. Tutti i medici di famiglia devono farsi sostituire durante la propria assenza e tengo a sottolineare che i nostri sostituti sono ovviamente medici come noi, con preparazione e conoscenze adeguate. Capisco – aggiunge Tiberio – che possa esserci un rapporto meno confidenziale rispetto a quello che gli assistiti hanno con il proprio medico di fiducia, ma, ribadisco, si tratta di valenti professionisti che ci sostituiscono in tutto e per tutto».

Quanto ai sostituti, Tiberio chiarisce poi: «Sono medici preparati e competenti, che, grazie alla moderna tecnologia, possono visionare facilmente la cartella clinica di ogni singolo paziente, venendo a conoscenza di ogni sua problematica. Quando noi medici di famiglia andiamo in vacanza, non lasciamo soli i nostri pazienti, ma li affidiamo in mani capaci. Quello che chiedo – conclude Tiberio – è fiducia nei nostri colleghi».

AMBULATORI DI VALLATA

Nel frattempo, per quanto riguarda la Carnia sul fronte degli ambulatori di vallata, pensati per rispondere alle necessità di assistenza sanitaria ai cittadini senza medico di medicina generale e per assicurare anche le visite a domicilio per le persone non trasportabili nonché l’attivazione di tutti i servizi territoriali, l’Azienda sanitaria Friuli Centrale annuncia nuovi orari a Tolmezzo, Ovaro e Sauris.

Nel capoluogo carnico l’ambulatorio di vallata sarà attivo a partire da domani presso l’Ospedale vecchio, I piano, ambulatorio Continuità Assistenziale (su appuntamento) con i seguenti orari: lunedì 9-12, mercoledì 14-16, venerdì 9-12.

A Ovaro a partire dal 21 agosto presso il poliambulatorio, piazza Ex Ferrovia 15 (su appuntamento) lunedì 14-16, giovedì 10-12. A Sauris a partire dal 4 settembre, a Sauris di Sotto 10 (su appuntamento): martedì 9.30-13.30.

In tutti i casi ci sarà la dottoressa Chiara Rocco (telefono 331 1068265, email: chiara.rocco@asufc.sanita.fvg.it). L’assistenza sanitaria di base sarà integrata dall’assistenza infermieristica con due presenze settimanali: il lunedì e il giovedì con orari che verranno diffusi a breve.