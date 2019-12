Maxi nevicata di sabato, aperti gli impianti nel comprensorio

Sappada apre oggi i suoi impianti di risalita, per la prima volta in questa stagione invernale e sotto la gestione Promoturismo Fvg. La nevicata di ieri, con la complicità dell'abbassamento delle temperature, consente al nuovo 6^ polo sciistico della regione di ospitare oggi gli appassionati dello sci che hanno a disposizione le piste dei Campetti, Nazionale Eiben col dei Mughi, Pian dei nidi, Monte Siera turistica e parte della Nazionale.



Divertimento assicurato oggi anche per i bambini con l'apertura di Nevelandia, il parco divertimenti sulla neve.