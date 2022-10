Martignacco, donna cade da 4 metri di altezza: ricoverata in ospedale

MARTIGNACCO (UDINE) - È stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine una donna di circa 50 anni che questa mattina, per cause in corso di accertamento, è caduta da un'altezza di circa 4 metri mentre si trovava nelle pertinenze di un edificio in fase di ristrutturazione, nel territorio del comune di Martignacco. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di una ambulanza e quello di una automedica provenienti da Udine. La donna è stata trasportata in codice giallo al nosocomio di Udine. Sul posto le forze dell'ordine.